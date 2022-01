CAN 2021/Derby Guinée-Sénégal : « l’entraîneur doit revoir sa tactique au niveau de la défense » (Fodé Mansaré)

Dans un entretien tenu à l’entrainement du Syli de Guinée cet après-midi du mercredi, 12 janvier 2022, à l’hôtel Tagidor, de Bafoussam (Cameroun), l’ancien attaquant international guinéen, Fodé Mansaré, a donné son point de vue sur le derby ouest-africain qui oppose la Guinée au Sénégal, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules.

Selon lui, le premier match du Syli a été très difficile. Et c’est vrai que nous avons eu beaucoup d’occasions que nous n’avons pas pu concrétiser pour être à l’abri. « On a quand même pu faire l’essentiel en gagnant un but à zéro. Il y a eu beaucoup d’erreurs contre les Malawites. C’est pourquoi aujourd’hui l’entraîneur Kaba Diawara est en train de faire tout pour corriger ces erreurs. Et si ces erreurs pareilles se répètent contre le Sénégal, ça ne va être bon pour nous. »

Parlant de la défense du Syli, l’ancien international guinéen a souligné que ce n’est pas évident de jouer à trois en défense.« Je pense que l’entraîneur doit revoir sa tactique de jeu pour pouvoir jouer à quatre en défense. C’est ce qui peut être intéressant pour l’équipe, sachant que l’équipe du Sénégal va très vite sur les côtes. Alors il faut qu’on soit très costaud en défense et au milieu du terrain. Monter ensemble et descendre ensemble parce que vous le savez plus que moi les matchs entre la Guinée et le Sénégal sont des matchs de tension, qui ne sont pas du tout faciles. Ça peut se jouer dans les petites minutes, pour tout basculer . Je pense que si on est prêt mentalement et physiquement on

peut l’emporter », a-t-il dit en substance.

Thierno Kalifatou Doumbouya

Depuis Bafoussam (Cameroun)