CAN2021/Guinée-Sénégal : Kaba Diawara veut inverser la tendance

Avant les Warriors du Zimbabwe, le syli national de Guinée affrontera ce vendredi 14 janvier 2022, les Lions du Sénégal dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule. Un derby qui, nous rappel déjà des quarts de final de la CAN 2006 entre les deux pays voisins.

Ce jour (vendredi 3 février 2006), c’est les sénégalais qui l’avaient emporté au détriment des guinéens sur le score de trois buts à deux. Les buteurs côté guinéens étaient Kaba Diawara et Pascal Feindouno. Et les trois buts des Lions de la Teranga furent signés par Pape Bouba Diop, Mamadou Niang et Henri Camara.

Pour la CAN 2021 au Cameroun, la Guinée va à nouveau défier le Sénégal voisin (favori sur papier NDLR) cette fois-ci en match de poule. En effet, pour laver 2006, Kaba Diawara et ses hommes devraient tuer le chat noir pour offrir le sourire aux supporters guinéens. Une façon de dire que gagner ce derby ouest-africain est un défi pour le syli.

Déjà, en conférence de presse d’avant match, les deux entraineurs (Kaba Diawara et Aliou Cissé), tous anciens internationaux visent les trois points pour se positionner à la tête du groupe B. Pour Kaba Diawara, c’est le deuxième match, surtout avec le favori du groupe. Qu’ils vont essayer de faire la meilleure performance possible.

« On espère que ça va se jouer avec le faire play. On va oublier le passé pour se concentrer sur le présent. Vous dites que Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, mais ils ont d’autres aussi qui sont très dangereux. C’est à nous de prendre nos dispositions pour bloquer l’adversaire. On a presque tout l’effectif au complet et ça va nous faire du bien. On ne va pas trop revenir sur le passé. Après ce match, qu’on gagne ou pas, il y’aura un troisième match. Donc on va se concentrer sur le match et rien d’autre », renchéri Kaba Diawara.

Aliou Cissé, coach du Sénégal, dira pour sa part, que la Guinée et le Sénégal sont deux pays frères. Chacun a envie de se qualifier. « Et on va essayer de gagner ce match qui est très important pour nous. C’est vrai qu’on a des cas de Covid-19, c’est des moments compliqués. On espère aussi récupérer les autres. Mais y a des tests qu’on ne comprend pas. Je crois que les joueurs qui sont là aujourd’hui sont prêts pour ce match. L’état d’esprit est là et la cohésion aussi. Après il y a aussi l’aspect mental parce que psychologiquement, ce n’est pas facile. En plus, les matchs se jouent dans des stades quasi vides, mais on s’adapte au contexte. Nous sommes conscients de la qualité de l’équipe guinéenne et on fera tout pour gagner ce match », dira-t-il

Thierno Kalifatou Doumbouya Envoyé Spécial au Cameroun (Bafoussam)