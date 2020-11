CANAL+ lance son offre EASYTV by CANAL+, accessible à toutes les familles guinéennes

Avec pour but d’offrir le maximum de contenu à la population guinéenne et à un prix accessible, la société CANAL+ a procédé au lancement ce jeudi 05 novembre 2020 de son offre TNT : EASYTV by CANAL+. C’est une offre de 30 grandes chaînes guinéennes et internationales au tarif de 60.000 GNF par mois qui garantit une grande qualité d’images et de son, ainsi qu’une souplesse d’installation avec un décodeur TNT EASYTV facile à utiliser et relié directement à l’antenne râteau incluse dans le kit d’accès.

Présent dans le grand Conakry (préfectures de Coyah et Dubréka notamment), le bouquet EASYTV by CANAL+ couvre un large choix de thématiques (divertissement, informations, séries, cinéma, sport, religion, jeunesse, musique et découverte) avec des chaînes de référence (CANAL+ SPORT 1, NOVELAS TV, Infosport+, France24, TV5 Monde, Planète+, TELETOON+…) mais aussi des chaînes guinéennes (RTG, ÉVASION, ESPACE TV, CIS TV, DJOMA TV).

Selon Aubin Mwansa, Directeur Général de CANAL+ Guinée, la marque EASYTV vient révolutionner la télévision terrestre.

« La nouvelle offre EASYTV c’est une nouvelle technologie sur la télévision terrestre que nous venons de lancer en Guinée aujourd’hui. Pourquoi le groupe CANAL+ a voulu emmener EASYTV en Guinée ? C’est une marque qui vient révolutionner la télévision. Révolutionner comment ? Parce qu’aujourd’hui EASYTV avec 60.000 c’est accessible à tout le monde en Guinée. Aujourd’hui si nous regardons côté CANAL+, parce que je suis le Directeur de CANAL+, dans nos bouquets CANAL+ l’offre qui était moins cher c’était à 100.000 francs. Mais aujourd’hui nous avons donné cette possibilité à tout le monde de se réabonner à 60.000 francs guinéens. En plus de cela, j’ai parlé de l’emploi que nous amenons ici en Guinée, parce qu’avec EASYTV il y a de l’emploi direct et aussi de l’emploi indirect que nous allons créer, il y a ses distributeurs qui vont venir pour commercialiser la marque EASYTV, la porte est ouverte à tout le monde », précise-t-il.

Pour le moment l’abonnement mensuel de EASYTV coûte 60.000 GNF, mais déjà le Ministre de l’information et de la communication Amara Somparé promet de travailler pour faire baisser ce tarif.

« Ça a été un travail assez délicat pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Bien entendu le ministère a été un accompagnateur pour la société CANAL+ qui est propriétaire de Télénom Guinée qui distribue le bouquet EASY TV. C’est une offre de plus qui va venir permettre aux populations guinéennes d’avoir accès à un service télévisuel mais à un coût réduit. Donc vous avez 30 chaînes très regardées par le public guinéen qui vont pouvoir être accessibles à un coût extrêmement raisonnable. Et comme je l’ai dit, coût que j’espère voir diminuer avec le temps au fur et à mesure du développement du projet. Dans les quartiers, ce sera un peu plus cher qu’avant mais on va travailler pour que ça baisse très rapidement parce que c’est le souhait et la volonté du Président de la République », assure le ministre.

Pour Ousmane Kéita, président de l’Union des Consommateurs de Guinée, l’avènement de EASYTV est une satisfaction.

« Nous, nous représentons les consommateurs et très souvent effectivement nous avons besoin que nos différents produits soient accessibles à nos consommateurs. C’est dans ce cadre qu’à plusieurs reprises nous avons contacté le Directeur Général non seulement pour la baisse du prix du nouveau décodeur qui était à 600.000 fg et qui a été réduit à un prix qui est même en deçà en dépit de la sous-région mais aussi on lui avait proposé l’idée de réunir certains groupes de chaînes. Cela a été fait. Pour nous, ça allait prendre plus de temps que ça, maintenant que c’est arrivé on est content parce qu’au fond, les consommateurs l’auront moins cher », estime-t-il.

À noter que le kit ou ticket d’entrée pour EASYTV est à 190.000GNF. Il comprend le décodeur, l’antenne plus un mois d’abonnement gratuit. Disponible dans l’ensemble du réseau de distribution à travers Conakry, l’offre EASYTV by CANAL+ ne coûte que 60.000GNF par mois.

Maciré Camara