Candidat en 2026 ? Cellou Dalein corrige ‘’un malentendu’’ par une bourde

Pour corriger ce qu’il appelle ‘’malentendu né d’une mauvaise interprétation’’ suite à sa sortie sur RT France, le principal opposant commet une bourde qui risque de le fatiguer.

Sur RT France, M. Diallo avait annoncé qu’il sera candidat à la prochaine élection si son parti le désigne. Une déclaration qui a provoqué une avalanche de critiques, poussant beaucoup d’internautes à faire un raccourci : Cellou Dalein concède sa défaite.

Pour tenter de réparer, Cellou Dalein choisit Twitter et écrit ceci : « Il convient de lever un malentendu né d’une mauvaise interprétation de la réponse que j’ai donnée à une question qu’on m’a posée sur mon éventuelle candidature en 2026. Que les choses soient claires : je serai candidat à un second mandat si mon parti m’investit. Pour l’instant la priorité reste le combat pour la reconnaissance de ma victoire au scrutin du 18 octobre 2020, la libération et l’arrêt des poursuites contre mes partisans et alliés ».

Des minutes après, un tollé sur 2026 qui renvoie à une reconnaissance tacite de la nouvelle constitution s’installe sur la toile. Sans attendre, M. Diallo revient et corrige la date en préférant 2025. Le reste se comprend. La communication de l’opposant commence à frémir. Sérénité !!!

Noumoukè S.