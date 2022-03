Candidat pour la présidence de la CCIAG, Sory Doumbouya décline ses ambitions

Sauf changement de dernière minute, le bureau exécutif de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) sera mis en place le jeudi 17 mars prochain à Conakry. En prélude à ce rendez-vous important pour les hommes d’affaires, le candidat Sory Doumbouya était face à la presse dans la matinée de ce mardi pour déballer ses ambitions.

D’entrée, il a rappelé que la chambre de commerce est non seulement le moteur du développement d’un pays, mais aussi qu’il sert d’interface entre le secteur privé et le gouvernement.

« Cela étant, il joue un rôle dominant. Ma motivation est très simple et citoyenne. Vous savez, chacun doit apporter son grain de sel pour le développement de son pays. Moi j’ai opté pour le secteur privé, et je suis fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur économique. Je me suis dis qu’il faut tout faire pour avoir une chambre de commerce digne de ce nom au service du développement de notre pays. Mais qui parle d’une institution, il faut que les hommes et les femmes soient dynamiques. Pour moi, étant donné que j’ai un programme très ambitieux pour mon pays, pour les opérateurs économiques, les industriels, les commerçants, les artisans, je me suis dis que je serais l’homme idéal qui pourra apporter ce qu’il faut pour la chambre du commerce, d’industrie et d’artisanat de la Guinée qui sera une ouverture de la Guinée vers les autres pays », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il dira que parmi ses priorités figurent « la construction d’un siège national du CCIAG, construire les 8 sièges régionaux, des 33 préfectures moderniser la structure opérationnelle de la CCIAG, mobiliser des subventions pour les chambres régionales, informatiser le fichier des entreprises, la construction d’un marché uniquement pour la vente des produits vivriers locaux et cela dans les cinq communes. »

Plus loin, il dira qu’il compte accompagner les entreprises pour une diversification de l’économie, la structure des filières industrielles et la pérennisation du secteur formel, comme la mise en place d’un fonds de garantie pour le financement des entreprises, négociations avec l’Etat pour la concrétisation du contenu local en soutien des entreprises locales face aux multinationales, notamment dans les projets miniers et d’infrastructures, création d’un centre de conciliation et d’arbitrage.

A l’en croire, autres axes prioritaires seront d’aider à la consolidation d’un environnement sain et propice au développement des entreprises, saisir les opportunités de développement offertes par les marchés sous-régionaux et internationaux…

Youssouf Keita