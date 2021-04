Candidature de Antonio à la Présidence de la Féguifoot : voici ce que dit la Fifa….

Dans une note en wate du 17 avril adressée au secrétaire général de la Feguifoot, M. Maurice Akoi Koivogui, la Fifa a fait des recommandations à propos de la candidature de Mamadou Antonio Souaré. Intégralité de la correspondance…

” (…)Nous nous référons à diverses correspondances récemment envoyées à la FIFA par des membres et affiliés de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) en relation avec la possible candidature de Monsieur Mamadou Antonio Souaré au poste de président de la FGF lors de vos prochaines élections prévues le 14 mai 2021.

Sur la base des informations et pièces fournies dans les correspondances en question, nous prenons note que Monsieur Mamadou Antonio Souaré est sous le coup d’un jugement prononcé le 9 mars 2021 par la Chambre de Jugement de la Commission d’Ethique de la FIFA, dans lequel ce dernier a été considéré coupable de violation du Code d’Ethique de la FIFA.

Dans ce contexte, nous notons que l’art. 33 par. 4 des statuts de la FGF (édition de 2020) stipule, entre autres, que les membres du Comité Exécutif de la FGF doivent « Ne pas avoir été jugé coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA, et/ou de la CAF et/ou de la FGF durant les cinq (05) années précédant la candidature. ». Par ailleurs, sur la base du Code électoral de la FGF en notre possession (édition de 2016), nous comprenons que la commission électorale de la FGF est responsable de la stricte application des statuts et règlements de la FGF durant la procédure électorale, y compris lors de la phase d’examen des candidatures et du contrôle des critères d’éligibilité tels que définis dans vos statuts.

En conclusion, nous sommes d’avis que la commission électorale de la FGF devrait prendre en considération tous les éléments mentionnés ci-dessus afin de décider de la validation de la candidature de Monsieur Mamadou Antonio Souaré.

Tout en vous remerciant de votre attention et de communiquer le contenu de la présente aux organes pertinents de la FGF, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, nos salutations distinguées.

FIFA

Kenny Jean-Marie

Directeur de la division Associations membres

Fédération Internationale de Football Association”