Candidature de Cellou : ‘’courageuse et salutaire pour la bonne marche de notre jeune démocratie” (Dorah)

Après l’annonce de la candidature de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) pour la présidentielle du 18 octobre prochain, les acteurs politiques et sociaux se font entendre. Si certains s’opposent à cette candidature de la deuxième force politique du pays, d’autres par contre apprécient et parlent d’une consolidation de la démocratie.

Aboubacar Dorah Koïta, président de la jeunesse-CEDEAO-Guinée soutient que « Cette candidature de l’UFDG est courageuse et salutaire pour la bonne marche de notre jeune démocratie. Elle permettra de diversifier l’ordre de choix des citoyens et à rendre la compétition électorale plus sérieuse et vivante. »

Et de poursuivre, « Toutefois, le 18 octobre 2020, seul le peuple a le dernier mot, seul le peuple décidera de la personne à même de diriger la Guinée. Chaque citoyen doit apporter sa pierre à la construction du pays avec un choix éclairé et assumé .

Vivement donc, des programmes politiques sérieux et l’apaisement des discours publics afin de préserver la Paix sociale. »

Pour concrétiser les idées et donner une suite à la convention qui s’est tenue dimanche dernier, le président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo a déposé sa candidature ce lundi 07 septembre 2020 à la Cour constitutionnelle.

Mohamed Cissé