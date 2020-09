Candidature de Dalein à la présidentielle: “une faute grave” selon Faya

Le président du Bloc libéral (BL) Dr Faya Lansana Millimouno qui a déclaré lundi au cours d’une conférence de presse qu’il ne participera pas à la présidentielle du 18 octobre prochain a qualifié la candidature du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo de “faute grave”. Argumentant que cette candidature légitime tout ce que contre quoi l’opposition s’est levée.

” C’est une erreur. C’est une faute grave parce que ça légitime tout ce que contre quoi, nous, nous sommes levés”, a déploré Dr Faya devant un parterre de journalistes.

Pour lui, ‘’dès lors que vous écrivez aujourd’hui, une demande de candidature vous le faites en vertu d’une constitution, celle que les Guinéens ont rejetée en majorité. Plus que ça, vous légitimez la forfaiture qui a été additionnée à cela. Parce que le projet qui a été soumis au peuple de Guinée n’a pas été le projet qui a été promulgué“. Ajoutant que “21 modifications ont été faites avant de promulguer. Tout ça finalement est légitimé maintenant. Mais je vous promets d’une chose, ça demeure illégale. Et contre cette illégalité nous continuerons à nous battre. Nous allons regrouper nos forces et nous allons y arriver”.

Elisa Camara

