Capitaine Moussa Dadis Camara est arrivé, à Conakry

L’ex-chef de l’Etat de 2008-2009, le Capitaine à la retraite Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry ce Mercredi 22 décembre 2021 après 12 années passées hors de la Guinée. A sa descente d’avion aux environs de13 h, il a été accueilli par ses proches.

Sur le tarmac de l’aéroport, l’ex-président de la transition a fait un petit marathon pour saluer les différents corps habillés en treillis, sa famille et ses fans mobilisés avant de se diriger dans le salon d’honneur de l’aéroport international ‘’Ahmed Sékou Touré de Conakry’’.

Aux alentours de l’aéroport, des centaines de personnes sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Sur place l’ambiance est intense avec les pas de danses traditionnelles, des personnes habillées en t-shirts sur lesquels on peut voir la photo de Moussa Dadis Camara, et des slogans comme : « le second nom de DIEU, c’est le Temps. »

Au moment ou nous mettons en ligne cette dépêche, l’ex-président de transition avait déjà pris la direction du centre ville de Kaloum.

Nous y reviendrons !

Mamadou Yaya, depuis l’aéroport international Ahmed Sékou Touré