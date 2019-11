Caravane nationale citoyenne à Kankan : les jeunes volontaires répondent massivement à l’appel

La région administrative de Kankan a abrité ce vendredi, 29 novembre 2019, les activités de la caravane nationale citoyenne de la jeunesse initiée par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes à travers l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse. A l’instar des autres localités sillonnées par les caravaniers, cette 5ème étape a suscité beaucoup d’engouement au sein de la jeunesse de Nabaya.

Ce sont plus de 700 personnes qui ont répondu à l‘appel à la maison des jeunes en présence des autorités notamment le gouverneur et le préfet.

Prenant la parole à cette occasion, le facilitateur de la caravane Cheick Sanoussy Kéita a expliqué l’objectif de cette activité qui consiste selon lui à cultiver le vivre-ensemble, l’acceptation mutuelle, la Cohésion sociale et la protection de l’environnement au sein des populations.

S’exprimant au nom du gouverneur de la région de Kankan Mohamed Gharé, présent dans la salle, le préfet Aziz DIOP a remercié les initiateurs de la caravane nationale citoyenne. Il a mis l’occasion à profit pour inviter les jeunes de Guinée en général et particulièrement ceux de Kankan à servir d’exemple dans le sens de la cohésion sociale.

Après avoir transmis les salutations du Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes aux autorités locales et aux jeunes de Kankan, M. Yomba SANOH Directeur Général de l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse a officiellement remis les documents de loi portant Institution et Règlement du Volontariat Jeunesse et la loi portant organisation et fonctionnement du Volontariat en République de Guinée.

Les thématiques comme : le Volontariat, la Citoyenneté et la protection de l’environnement ont été développées. C’est par des animations culturelles et artistiques que la cérémonie a pris fin. N’Zérékoré, la capitale de la Guinée forestière abritera la prochaine étape de la Caravane Nationale citoyenne des jeunes.