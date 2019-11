Caravane nationale citoyenne à Labé: le volontariat, la citoyenneté et la cohésion sociale au cœur des débats 

Initiée par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes via l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, la caravane nationale citoyenne s’est déroulée ce mercredi, 27 novembre 2019, au Centre d’Écoute de Conseil et d’Orientation des Jeunes (CECOJE) de Labé.

Les autorités administratives notamment le gouverneur de la région de Labé ont pris part à cette cérémonie qui a regroupé plusieurs jeunes volontaires.

Dans son allocution de circonstance, M. Madifing Diané, Gouverneur de Labé a tout d’abord remercié le Ministère de la Jeunesse et l’Emploi Jeune pour avoir organisé cette caravane qui permet à des jeunes volontaires de sillonner le pays afin d’expliquer la nécessité de la cohésion sociale.

Le gouverneur de Labé s’est largement exprimé sur les luttes menées pour l’indépendance de la Guinée. Des combats gagnés d’après lui grâce à l’union entre les fils du pays. Selon lui, la jeunesse guinéenne doit sauvegarder la paix et la cohésion sociale.

Madifin Diané a également invité les caravaniers à bien assimiler les thèmes abordés notamment le Volontariat, la Citoyenneté et la protection de l’environnement.

À l’instar des autres régions administratives sillonnées par la caravane nationale citoyenne, M. Yomba SANO Directeur Général de l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse a officiellement remis les documents de loi portant institution et règlement du Volontariat Jeunesse et la loi portant organisation et fonctionnement du Volontariat en République de Guinée aux caravaniers de Labé.

La région administrative de Kankan constitue la prochaine étape de la caravane nationale citoyenne de la jeunesse.