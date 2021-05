Carburant : le Fndc sort un “doc secret” et dit que le gouvernement prélève 2232 gnf sur chaque litre

🛑[FNDC]●Le FNDC a eu accès au document secret des marionnettes d’Alpha Condé qui fixe le prix du carburant en Guinée. Selon cette récente structure officielle de prix des produits pétroliers (dont une copie est jointe au présent), le prix de revient d’un litre d’essence au mois de mai 2021 au port de Conakry est de 5.287 GNF.

A ce prix, il faut ajouter les autres charges et marges (hors taxes) qui sont la taxe d’entreposage (51 GNF par litre), le prélèvement communautaire (25 GNF par litre), la marge distributeur (555 GNF par litre), la péréquation transport (550 GNF par litre) et la marge détail (300 GNF par litre). L’ensemble de ces frais hors taxes s’élève à 1.481 GNF par litre.

Le prix de revient d’un litre d’essence à la pompe, toutes les charges comprises s’élève à 6.768 GNF, conformément à la structure officielle.

Donc, en vendant le carburant à 9.000 GNF par litre, Alpha Condé et ses ministres prélèvent 2.232 GNF sur chaque litre d’essence vendu à la pompe.