Carte de membre du RPG : Kankan reçoit sa première dotation

Lors de leur campagne de remerciement des membres du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel) pour leur participation à la victoire du chef de l’Etat, au double scrutin du 22 mars et à la présidentielle du 18 octobre, le ministre de la Défense chargé des Affaires Présidentielles, Dr Mohamed Diané, a annoncé l’arrivée de 3 millions de cartes commandées par le Pr Alpha Condé pour les membres de son parti.

Ces cartes sont maintenant disponibles partout en Guinée et la coordination du parti à Kankan a déjà reçu une part. Mamby Camara est le coordinateur régional du RPG Arc-en ciel à Kankan :

« C’est vrai que Dr Diané avait dit la dernière fois que le président de la République a commandé pour son parti, pour la Guinée mais pour son parti le RPG arc-en ciel 3 millions de cartes. Ces 3 millions de cartes sont effectivement arrivées en Guinée et elles sont distribuées dans toutes les préfectures de la Guinée en direction des sections, des sous-sections et comités de base à l’intérieur du pays comme dans la capitale Conakry », dit-t-il.

Sur les 3 millions de cartes, la coordination du parti au pouvoir à Kankan n’a reçu pour le moment que 150 milles cartes. Elles sont destinées à être distribuées aux sections, sous-sections et comités de base de la région de Kankan :

« Aujourd’hui à Kankan, on a reçu 3000 carnets et chaque carnet a environ 50 cartes de membre ce qui fait au total 150 milles cartes. Ce n’est pas beaucoup mais c’est un début. Nous attendons d’autres parce que 150 milles cartes à Kankan on a près de 500 milles adhérents donc il en faut plus. Mais c’est un premier jet et nous allons commencer à les envoyer dans les bases des sections pour que les militants ou tous ceux qui veulent entrer au RPG puissent prendre cette carte », explique t-il.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

