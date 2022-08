Cartographie des partis politiques : « si derrière, c’est pour taire des voix, nous serons contre » (Mohamed Cissé, NG)

L’annonce par le ministre de l’administration du territoire et de la Décentralisation Mory Condé de procéder à l’établissement de la cartographie des partis politiques en République de Guinée à travers une mission d’un mois dans les sièges des partis politiques laisse sceptiques certains d’entre eux.

Joint au téléphone ce jeudi 11 août par Mediaguinee, le président du parti Nouvelle Guinée (NG) a salué cette initiative tout en émettant une réserve.

Selon Mohamed Cissé, c’est une très bonne chose que cette visite soit effectuée.

« On a lu le communiqué. Là-dedans il est dit que c’est par rapport aux subventions. C’est vrai, un parti se doit d’être d’abord national, et aujourd’hui on parle de pléthorique des partis politiques, c’est très bien il faut que la ville soit assainie. Que les partis qui sont là effectivement pour défendre les intérêts du peuple, qui ont des projets de société, qui ont une implantation doivent être identifiés. À partir du moment où c’est dans ce sens là, nous nous soutenons l’idée, mais de là si derrière il y a d’autres intentions, je pense qu’il faut les éviter. Mais sinon c’est une bonne chose que cette visite soit effectuée », a-t-il déclaré, précisant que : « si l’idée est que les partis qui sont implantés sur le plan national, qui ne sont pas des partis dans le sac comme on le dit, si c’est pour vraiment identifier ces partis-là, c’est une très bonne chose. Mais si derrière, on en fait une politique pour taire des voix, je pense que nous nous serons contre ».

Maciré Camara