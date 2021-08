Cas d’Ebola détecté en Côte-d’Ivoire : Les recommandations de la réunion de crise (ANSS)

Un cas de malade à virus Ebola (MVE) a été détecté en Côte-d’Ivoire sur une guinéenne en provenance de Labé. Avant de rallier la capitale ivoirienne, elle a transité par N’Zérékoré, au sud de la Guinée.

Ce lundi 16 août, une réunion de crise s’est tenue dans les locaux de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) pour prendre des dispositions concernant le cas.

La réunion a regroupé 44 participants dont 22 en ligne, venus respectivement du ministère de la santé à travers l’ANSS et les directions régionales de santé de Labé et de N’Zérékoré ainsi que les partenaires techniques et financiers notamment : l’OMS, CDC, ATLANTA, AFNET, UNICEF, OIM, MSF, ALIMA, CRG, USAID.

Les grandes recommandations issues de la réunion de crise sont :

Renforcer la surveillance et rendre disponible la définition de cas de Maladie à virus Ebola à Labé et à N’Zérékoré (ANSS, OMS, CDC)

Faire la revue documentaire dans les formations sanitaires dans la ville de Labé et de N’Zérékoré pour l’identification des cas suspects (DRS de Labé et de N’Zérékoré)

Élaborer un protocole d’investigation et ajouter d’autres domaines clés (ANSS, OMS, CDC, OIM, UNICEF)

Faire une visite domiciliaire et scolaire autour du cas dans les localités concernées (DRS Labé)

Identifier et aménager un centre de prise en charge des cas éventuels de MVE (ANSS, MSF et DRS Labé)

Lister tous les contacts et envisager une vaccination en ceinture (ANSS, OMS, DRS Labé)

Prélever tous les décès qui surviendront dans les zones concernées (Quartier Tata de Labé) ; (CRG)

Partager de façon réciproque les informations entre la Guinée et la Côte-d’Ivoire (Autorités guinéennes et ivoiriennes)

Envoyer une équipe mixte d’investigation à Labé (ANSS, OMS, AFNET, UNICEF)

Rendre disponible les TDR afin de tester les contacts d’Ebola (ANSS, FETP, USAID, CRG)

Par ailleurs, l’ANSS indique que les partenaires techniques et financiers se sont engagés chacun dans son domaine à accompagner la Guinée et la Côte-d’Ivoire dans la crise.

Sadjo Bah