Cas des détenus politiques : ce que Dansa du CNOSCG recommande à Mamadou Sylla

Le président du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, (CNOCSG), Dr Dansa Kourouma, a accordé, une interview téléphonique, ce samedi 13 Mars 2021, à votre quotidien en ligne Médiaguinee.com. Une occasion qu’il a mise à profit pour parler de la récente visite du chef de file de l’opposition parlementaire (cfo) Elhadj Mamadou Sylla, aux détenus incarcérés à la maison Centrale de Coronthie, sise au cœur de Kaloum dans la capitale guinéenne.

« Puisque ses démarches s’inscrivent dans le cadre de l’apaisement, rendre visite aux détenus qui sont à la maison centrale issus des rangs de l’opposition, d’ailleurs quels que soient leurs rangs, fait partie des activités d’un chef de file de l’opposition. Donc, je crois qu’après avoir pris note de l’état des détenus ainsi que des raisons de leur détention, le chef de file de l’opposition doit pouvoir mener des actions de plaidoirie, pour que ceux qui ne sont pas inculpés pour des faits graves puissent être libérés mais également attirer l’attention des autorités nationales et des institutions internationales, sur les conditions de détention dans les prisons… », dit-il. « Donc, c’est un travail d’interprétation, c’est un travail d’alerte, c’est un travail de plaidoirie, d’abord pour l’amélioration des conditions de vie dans les prisons, l’amélioration des conditions carcérales et surtout faire une plaidoirie, pour que les détenus qui sont arrêtés pour des faits politiques puissent être purement et simplement libérés. », recommande Dr Dansa Kourouma.

Pour finir, le président du CNOSCG, en plus de ces démarches du chef de file de l’opposition, et président de l’UDG, Elhadj Mamadou Sylla, auprès du chef de l’État, il doit aussi s’adresser aux autres institutions du pays afin que les droits des détenus soient respectés et plaider pour un apaisement dans le pays.

Mamadou Yaya Barry