Cas Lynx fm : les (bons) conseils de Me Mohamed Traoré…

Il n’a nulle part cité la radio Lynx, aujourdhui en difficulté. Mais, dans ses écrits, l’avocat Mohamed Traoré, très actif sur les réseaux sociaux, laisse transparaître le cas de cette radio dont l’actionnaire principal reste un riche homme d’affaires guinéen proche du pouvoir. Ce dernier, on apprend, aurait décidé finalement après la tempête, d’injecter beaucoup de sous pour la (meilleure) reprise des émissions…

[Quand vous voulez créer une entreprise sous la forme d’une société et si vous n’avez pas les moyens de créer ou développer une société unipersonnelle, choisissez bien la ou les personnes auxquelles vous comptez vous associer. Et lorsque vous créez une société dont vous détenez toutes les actions ou parts ou la majorité d’entre elles et que vous envisagez d’en céder une partie , soyez très prudents. Ne cédez pas vos actions ou parts à n’importe qui, même s’il s’agit d’une personne nantie qui peut apporter à la société les ressources financières nécessaires à sa survie ou à son développement. Certains hommes d’affaires ne s’intéressent pas à une entreprise uniquement pour son bien. Il y en a qui acquièrent des actions ou parts dans une société dans le seul but de prendre le contrôle de celle-ci en ejectant son ou ses fondateurs ou de la ” tuer” tout simplement pour des raisons inavouables. Ne pensez surtout pas que cette dernière idée est une simple hypothèse d’école.

Cette précaution qui consiste à ne pas s’associer à n’importe qui dans une entreprise est encore plus importante dans certains types d’entreprise. C’est le cas des entreprises de presse où la question de la ligne éditoriale est d’une importance capitale. Sinon, vous contribuez sans le vouloir à faire entrer le loup dans la bergerie, dans votre bergerie.]

Me Mohamed Traoré, ex-bâtonnier (in page Facebook)