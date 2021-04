Case de Belle Vue : “rendez à Hadja Andrée et à ses enfants tout ce qui leur appartient” (Ansoumane Bangoura)

Le Président de la République, Chef de l’État est éminemment en dehors et au dessus des règlements de comptes et des torts ad hominem dès lors qu’il agit en toute connaissance de cause.

Les choses étant ce qu’elles sont, le Professeur Alpha Condé serait bien inspiré de traiter la vénérable épouse et les enfants du Président Ahmed Sékou Touré autrement qu’il le fait. Cette grande dame ne se réduira jamais à quémander quoi que ce soit.

Ses enfants ne le feront pas non plus. La Guinée,à travers son Président, Chef de l’État doit rendre à Hadja Andrée Touré,à Amie Touré et à Mohamed Touré tout ce qui leur appartient.

D’autre part, il est du devoir du Président Alpha Condé de mettre en œuvre tous les moyens et toutes les possibilités de l’État pour que Mohamed et son épouse recouvrent leur liberté.

La Case de Belle Vue ,par exemple, doit incontinent, être rendue à la famille Touré. Toute autre attitude,tout autre comportement ne serait que feinte,mesquinerie et méchanceté. Toutes choses impropres aux cas d’occurrence.

Nous y reviendrons avec acharnement ; nous nous battrons de toutes nos forces pour que Hadja Andrée Touré et ses enfants entrent dans leurs droits. Nous faisons de ce combat la priorité de notre vie.Nous le mènerons matin, midi et soir quitte à tout y laisser !

Par Ansoumane BANGOURA