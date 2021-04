Casse des maisons: « il y a eu des erreurs dans la chaine de commandement » (Kassory)

Invité de l’émission ” On refait le monde” de Djoma, le Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, a insisté et persisté que ni lui et le président Alpha Condé n’étaient informés de la casse des maisons. Rappelant que tout ce qu’il sait, c’est que l’ordre de déguerpissement concernait seulement les emprises.

« Il y a eu des erreurs dans la chaîne de commandement. Ce qui est important, c’est notre engagement en tant que gouvernement de réparer les fautes commises et de sanctionner les auteurs des fautes commises. On a donné des instructions pour dégager les emprises. On sait qu’on a donné l’instruction de libérer les emprises pour des raisons de politiques publiques. Le gouvernement regrette les erreurs commises et qui ne viennent pas ni du président de la République ni de moi-même. Puisque nous avons la responsabilité des populations, nous devrons être sensibles à ces casses. Nous prendrons des mesures pour rembourser ceux qui ont eu leurs biens cassés injustement. »

S’agissant de ceux qui sont retournés de nouveau sur les emprises, Kassory avertit: « les emprises doivent être libérées. Ceux qui vont retourner, ils font payer encore les frais. »

Elisa Camara

