CCFG : la 1ère édition de l’évènement « les victoires de la musique guinéenne » lancée

Le comité d’organisation de la première édition de l’événement ‘’les victoires de la musique guinéenne’’ a tenu ce lundi 2 septembre, une conférence de presse dans les locaux du Centre Culturel Franco Guinéen (CCFG).

Devant un parterre d’hommes de médias, il était question pour ces promoteurs culturels de lancer leur événement qui récompense des artistes guinéens en contribuant à leur visibilité dans le monde musical.

« L’Agence Elitecom prévoit d’organiser un tremplin culturel majeur en République de Guinée, quelque chose de nouveau, de fédérateur et d’innovant. C’est-à-dire que nous allons produire une émission lors de cette cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne. Ça ne serait pas qu’une simple cérémonie de remise de trophées du monde musical », a dit Aboubacar Camara PDG Elitecom, structure organisatrice.

Quant à la crédibilité de cette première édition, le patron de la structure a souligné que tous les moyens sont réunis « pour qu’il n’y ait pas de tricherie », avant de revenir sur l’idée de création de cette initiative.

« C’est vraiment l’excellence qui sera primée. L’excellence et rien que l’excellence. Le concept part de l’idée qu’aujourd’hui en Guinée, il y a un déficit, il y a un manque criard d’organisation crédible en matière de distinction des acteurs culturels guinéens. Donc, nous on vient un peu soutenir la promotion culturelle dans notre pays. Nous voulons donner de la valeur et la lumière aux artistes guinéens. Et mettre en place une chaine d’émulation d’industrie musicale en Guinée pour que le meilleur puisse être reconnu tous les ans par l’apport de leurs qualités, leurs projets qui sont plébiscités par le public », a-t-il souligné.

Les critères de sélection sont entre autres « l’originalité de l’œuvre, l’artiste du moment (2018-2019), le professionnalisme. Le vote se passera sur un site créé pour cet événement, les SMS et les appels dans les émissions radiophoniques.

Cette première édition du récompense de l’artiste guinéen sera bouclée par un concert dans un réceptif hôtelier de la place.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57