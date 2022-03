« Cdt Aly Camara et Cie ne sortiront pas de prison, ce jeudi » (avocat)

Les six éléments des forces spéciales, arrêtés dans l’affaire de vol d’argent présumé au palais présidentiel Sékhoutouréya ne sortiront pas encore de prison ce jeudi 10 mars, comme l’avait promis le haut commandant de la gendarmerie nationale, colonel Balla Samoura lors de son passage hier à la Maison centrale de Conakry.

« Je peux vous le confirmer, nos clients ne sortiront pas de prison aujourd’hui. Et, aucune autre date n’a été donnée pour leur libération », a confié à Mediaguinee, ce jeudi à 16 heures l’un des avocats des prévenus, Me Gabriel Faya Kamano.

A préciser que c’est dans une décision rendue publique mercredi dernier, que le procureur du tribunal militaire a accordé une liberté provisoire aux six éléments des forces spéciales. Une décision à laquelle selon certaines sources, le colonel Balla Samoura se serait opposé.

Elisa Camara / Christine Finda Kamano

