Cécé, frère aîné de Dadis : « mon inquiétude c’est qu’il se retrouve dans la même prison que celui qui a tiré sur lui »

L’ex-capitaine Moussa Dadis Camara et 5 hauts gradés de l’armée dont Claude Pivi, Moussa Tiégboro Camara, ont été transférés à la maison centrale de Coronthie dans le cadre du procès du 28 septembre qui a débuté ce mercredi à Conakry.

À N’zérékoré, ville natale de Dadis, ex-chef du CNDD, la junte qui a pris le pouvoir en décembre 2008 à la mort du général Lansana Conté, cette incarcération du président Du CNDD est diversement appréciée.

Mais dans sa famille, bien qu’elle craint pour sa sécurité, elle salue la tenue de ce procès qui selon elle va permettre à Moussa Dadis Camara de défendre son honneur.

CéCé Koulémou [qui renseigne que Koulémoi signifie Camara] est son frère aîné.

« C »est d’abord un sentiment de satisfaction. Ce procès on l’a attendu longtemps. Combien de fois mon frère de sang a fait pour qu’il vienne répondre à ce qu’on lui reproche. Lorsque nous avions perdu notre maman, pour qu’il puisse assister au décès, ça a été très difficile. Si on a donc eu cette chance qu’il vienne pour une seconde fois sur l’autorisation de la transition et que pour la deuxième fois pour le procès, c’est un ouf de soulagement pour nous. Parce que là où il était à Ouagadougou, c’était une prison. Comme Doumbouya a dit que la justice sera la boussole de la transition, c’est ce qui est en train de se concrétiser, » a expliqué le frère de Mouss.

Poursuivant, Cécé Koulemou indique avoir des inquiétudes pour la sécurité de son frère qui partage la même prison avec Toumba Diakité. Toutefois, il se dit optimiste que son frère sortira blanchi dans cette affaire.

« Peut-être la seule inquiètude que j’ai, c’est que la personne qui a tiré sur mon frère se retrouve dans la même prison que lui. Mais, je sais que les autorités sauront prendre toutes les dispositions pour leur sécurité. Ce verdict va tomber, nous en sortirons victorieux. Ça je le sais. Pendant ce temps, nous gardons notre sang-froid , » a laissé entendre notre interlocuteur.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

