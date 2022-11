Cécé Raphaël Haba : « c’est moi qui ai sauvé Dadis le 3 décembre 2009, ce n’est pas Makambo »

Garde du corps et fidèle compagnon d’ Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, capitaine Cécé Raphaël Haba qui a été entendu, ce lundi 07 novembre par le tribunal criminel de Dixinn, delocalisé à la Cour d’appel de Conakry, a soutenu être rejeté par sa communauté qui l’accuse d’avoir trahi Dadis. Soutenant qu’il est celui qui a sauvé l’ex-président le 03 décembre 2009 après avoir reçu une balle dabs la tête tirée par son ex-aide de camp au camp Koundara (actuel camp Makambo).

4ème/11 accusés à être entendu dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009 qui a fait plus de 150 morts selon l’ONU, a déclaré être rejeté avec sa femme par sa communauté depuis le tentative d’assassinat de Toumba contre Dadis. Il jure que ni lui ni Toumba n’a eu l’intention de trahir l’homme du 22 décembre 2008.

« Aujourd’hui, ma communauté me hait. Elle m’accuse d’avoir trahi Dadis. Les gens ont même raconté que j’ai reçu deux( 2) sacs d’argent de la part de Toumba. Ce qui n’est pas vrai. Tout le monde connaît Cécé dans l’armée, je ne suis pas pour le mensonge. Ce jour du 03 décembre était un jour inattendu. Personne ne s’attendait à ça. On était avec Toumba, on était devrait nous rendre à sacrifice quand Begre (commandant du camp Koundara) a appelé Toumba pour dire que Makambo a arrêté deux (2) de ses hommes. Donc, ce sont ces hommes que Toumba était parti libérer. Je ne sais pas qui a informé le président, puis on le voit arriver dans la voiture avec le Général [Ibrahima] Baldé. Et, il y avait aussi Makambo et beaucoup d’hommes armés cagoules ».

» (…). Quand Toumba a tiré sur Dadis,il est tombé. Tous ceux qui étaient avec le président ont pris la fuite en faisant des sommations. D’autres même sont descendus dans la mer. Quand le président est tombé, je suis venu l’assister. Il y a un de ses gardes qui était à côté, Mansaré qui pleurait: papa Dadis, papa Dadis. C’est entre temps, je suis venu le trouver et je lui ai dit d’arrêter de pleurer plutôt de m’aider à envoyer le président dans un lieu sûr. Tous ceux qui étaient avec le président, personne ne l’a assisté. Nous qu’on appelle les éléments de Toumba, ce sont nous qui sommes venus à l’assistance du président. Quand le président est tombé, Makambo a couru pour aller vers le pick-up pour prendre une arme semi- lourde contre Toumba. Et, nous on était déjà sortis de la cour avec le président. Le bien, l’assistance à personne en dangers que j’ai fait est devenu maintenant autre chose. Après, les gens racontent que c’est moi qui ai vendu le secret de Makambo à Toumba. L’acte de héros que je devrais recevoir, on donne à Makambo. (…) ».

Elisa Camara

