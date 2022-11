Cécé Raphaël : « Toumba et Dadis s’aiment mais il y’a eu des infiltrés dont Thiégboro »

A la barre, ce lundi pour donner sa version des faits dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009, l’ex garde de corps, de Toumba Diakite, capitaine Cécé Raphaël Haba a déclaré que son ex patron a toujours était sincère et fidèle au capitaine Moussa Dadis Camara. Rappelant que les deux (2) hommes s’aiment mais il y a eu des infiltrés dont le colonel Moussa Tiégboro Camara qui voulait prendre la place de Toumba auprès du chef de l’Etat d’alors.

« Ils m’ont envoyé auprès de Toumba pour veiller sur ses faits et gestes. Mais, j’ai découvert un homme sincère. Toumba aime le président Dadis.Toumba est un homme sans ambition, l’argent ne lui dit rien. Toumba et Dadis s’aiment mais il y a eu des infiltrés. Les gens cherchaient à remplacer Toumba auprès de Dadis dont Tiégboro. Mais aussi Makambo. Ils étaient jaloux de Toumba. Toumba et Dadis s’aiment, mais c’est la situation qui était plus forte. C’était un film. Quand tu entends que Dadis était influent, c’était grâce à Toumba », a répondu Cécé Raphaël à un avocat de la partie civile.

C’est ainsi que le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a renvoyé l’affaire à demain mardi 08 novembre 2022 pour la suite des débats.

Elisa Camara

