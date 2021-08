Cédric Mansaré sur le ¼ de finale Guinée – Côte-d’Ivoire : « Ça ne va pas être facile mais rien n’est impossible »

Le Syli Basketball s’est qualifié hier pour les ¼ de finale de l’Afrobasket 2021 en battant le Rwanda, pays hôte 72 – 68. L’équipe guinéenne affrontera son homologue ivoirienne ce 1er septembre.

Dans « Mirador » de la radio Fim fm, le capitaine du Syli Basketball s’est prononcé sur ce match qui s’annonce très difficile. Cédric Mansaré estime sue ce ne sera pas un match facile mais que rien n’est impossible.

« Ça va être un match compliqué, un match difficile parce qu’on connait la Côte-d’Ivoire qui fait partie des plus grandes nations africaines. Mais on va l’aborder comme le match contre le Rwanda, contre l’Égypte avec la même envie, le même enthousiasme pour défendre les couleurs. Ça ne va pas être facile mais rien n’est impossible. Il faut qu’on continue sur la lancée de ce qu’on a fait jusqu’aujourd’hui. Ce sont eux les favoris et c’est à nous de jouer notre basket et représenter la Guinée de la meilleure des manières », a réagi Cédric Mansaré.

En cas de victoire contre la Côte-d’Ivoire, la Guinée se hissera en ½ finale de l’Afrobasket.

Sadjo Bah