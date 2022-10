Célébration anthume du journaliste Diallo Souleymane du Le Lynx

🔴COMMUNIQUÉ🔴Les journalistes guinéens décident de célébrer à titre anthume le célèbre journaliste, Diallo Souleymane, patron des journaux Lynx-Lance, un des pionniers de la presse indépendante en Guinée.

Cette célébration se fera au Chapiteau By Issa, le 29 octobre prochain à partir de 16h.

Au cours de la cérémonie, un magazine retraçant la vie de Diallo Souleymane sera diffusé avant la remise d’un trophée le tout bouclé par un cocktail.

A propos de Diallo Souleymane :

Au début des années « 90 », Souleymane Diallo, rentre de son exil ivoirien et crée un hebdomadaire satirique indépendant : Le Lynx.

Parmi les pionniers de la presse indépendante, Souleymane Diallo a souvent eu maille à partir avec les pouvoirs publics qui se montraient prédateurs de la liberté de la presse. Pour défendre cette cause, il a toujours eu « juste un mot » à dire.

Il a participé à la rédaction des textes de loi régissant les médias (Loi sur la liberté de la presse et Loi sur la Haute Autorité de la Communication).

Il a aussi été l’un des fondateurs de l’Observatoire guinéen des médias ainsi que de l’Association guinéenne des éditeurs de presse indépendante.

Après ces « break », il est toujours revenu dans la presse, son amour éternel.

A propos des organisateurs

La cérémonie est organisée par un groupe de journalistes sous l’impulsion de Sannou Karfalla Cissé, PDG d’Afric Vision.

Ce groupe voudrait après cette cérémonie, créer un « Prix Diallo Souleymane pour la liberté de la Presse ». Il sera décerné à des personnes physiques ou morales qui se seraient illustrées dans La défense et la promotion de la liberté de la Presse.

L’évènement du 29 octobre est sponsorisé par la Pâtisserie 2 octobre.