Célébration de la Saint-Valentin : on en parle à Conakry

Autrefois, les romains célébraient du 13 au 15 les Lupercales, une fête de purification symbole de partage et de fertilité marquant ainsi la fin de l’hiver. Elle fut interdite par le Pape Gelas 1er.

Valentin terni un moine qui a refusé de se soumettre à l’Empereur Claude II Le Gothique qui voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancées plutôt que de partir à la guerre. Valentin Terni continue de marier des couples. Il est alors emprisonné. C’est là qu’il rencontra la fille de son geôlier : Julia, une jeune fille aveugle.

Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. A force de rencontres et d’échanges, ils tombèrent amoureux jusqu’à ce qu’un miracle se produise. Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relaté partout. Si bien que Claude II Le Gothique, qui n’aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier qui décide de mettre à l’honneur chaque 14 février. Depuis 494 jusqu’à nos jours, cette célébration anglo-saxons prend un tournant mondial avec de divers perception de la chose.

Pour madame Keita Kadiatou Barry, mère de 6 enfants, mariée depuis 24 ans, c’est l’occasion idéale de prouver son amour a son partenaire. peu importe d’où vient cette fête.

<< C’est l’une des rares occasions dans l’année depuis qu’on a commencé à avoir des enfants et d’être tout le temps au bureau. c’est l’occasion de se retrouver seuls, échanger les cadeaux et de passer des heures à parler rien que de nous, étant amoureuse, même après toutes ces années ça fait plaisir>> dit-elle avant de poursuivre.

<< Généralement on insiste sur le fait que ça soit »chrétien » mais je pense que l’amour n’a pas besoin de religion ou d’âge pour être célébré donc je ne vois rien de mal à ça >> a argumenté cette amoureuse.

Par ailleurs, contrairement à la dame, Mohamed Thiam pense que tous les jours sont propices pour célébrer l’amour mais le mieux est de savoir distinguer cette fête romaine de la réalité et nos coutumes africaines. Soutient-il, << chez moi, chaque jour est une occasion de partager l’amour. Bien vrai que l’amour résume tout mais on peut le célébrer autrement ». A-t-il ajouté

<<Les fleurs, lumière, dîner et autres ne représentent que la face embellie des choses pour nous pousser vers l’Occident souvent source de problème entre les couples >>, raisonne-t-il

Cependant, dans le monde, deux couples sur trois célèbrent la fête des amoureux chaque 14 février depuis 494 ouvrant ainsi la porte au brassage culturel et au rendez-vous de la mondialisation.

Mariame Mayi Cissé