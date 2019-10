Célébration de l’an 61 à Boké : les autorités locales appellent à l’unité d’action et à la cohésion sociale

La population de la région administrative de Boké a commémoré dans la matinée de ce mercredi 2 octobre, à la Place des martyrs et dans une ambiance festive, l’an 61 de l’accession de la République de Guinée à sa souveraineté nationale.

L’évènement a mobilisé le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, fils du terroir, autorités administratives, représentants des organisations de la Société Civile, partis politiques, services de défense et de sécurité, Projets, ONG, confessions religieuses, Sociétés minières ainsi que des cadres de l’administration publique.

Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Boké, honorable député Mamadouba Tawel Camara a plaidé auprès du Président de la République, Pr Alpha Condé, la mise à disposition des fonds de FODEL pour dit-il, pouvoir engager des actions de développement en faveur des communautés.

Appelant les jeunes et femmes à la formation professionnelle, le maire a précisé qu’à 61 ans, « notre indépendance, mérité d’être sécurisée pour attirer les investisseurs étrangers vers la Guinée. » S’adressant à la population de Boké, le Gouverneur de région, Général de brigade, Siba Sévérin Loholamou a tenu à indiquer : « Pour la survie, la prospérité et le progrès de la nation guinéenne, on doit dresser le bilan de ses actes pour projeter l’avenir. Chacun de nous devra faire preuve de maturité, de patriotisme, de l’honnêteté pour le bon déroulement des futures échéances électorales en Guinée… »

Précisant que les routes, l’eau, l’électricité et l’emploi des jeunes ne tombent pas du ciel, le Général de brigade a exprimé ses préoccupations par rapport à l’immigration clandestine dans sa sphère politique, à l’exploitation minière à ciel ouvert et à la dégradation de l’environnement induisant les changements climatiques.

C’est pourquoi, il a invité la population de Boké à coordonner les efforts pour soutenir l’initiative présidentielle dans le cadre du reboisement et l’aménagement des plaines agricoles à travers le pays.

Pour sa part, le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé a invité ses compatriotes à l’union sacrée, au dialogue, à la cohésion sociale et à l’entente pour, dit-il, booster le développement à la base.

Remerciant le Président de la République, Pr Alpha Condé pour son dynamisme et sa vision, le ministre Somparé a également salué l’élan du patriotisme et d’engagement de la jeunesse qui, selon lui, doit s’unir pour libérer Boké du sous-développement et de la pauvreté.

C’est par un défilé géant que la célébration du 2 octobre 2019 a pris fin dans la région de Boké.

Mamadouba Camara