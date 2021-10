Célébration de l’an 63 de l’indépendance à Faranah : le gouverneur invite la population à soutenir les nouvelles autorités

2 octobre 1958-2 octobre 2021. Il y a de cela 63 ans la Guinée a accédé à son indépendance. Faranah à l’instar des autres villes du pays n’est pas resté en marge de cette commémoration. Civils et les hommes en uniforme se sont massivement retrouvés à ma place des Martyrs pour le dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire de nos illustres disparus.

Dans son allocution de circonstance, le gouverneur de la région administrative de Faranah, Colonel Malick Diakité a invité la population au soutien des nouvelles autorités du pays et à la paix.

« C’est un jour de fierté et de commémoration. Nous devons penser à nos devanciers, ceux-là qui ont accepté le sacrifice pour donner l’indépendance à la Guinée. Je voudrais penser à sa tête le président feu Ahmed Sékou Touré qui n’a ménagé aucun effort pour que la Guinée soit aujourd’hui indépendante, et à travers la Guinée toute l’Afrique grâce à son effort, grâce à son appui, grâce à son engagement, grâce à son patriotisme que toute l’Afrique à retrouver son indépendance. Donc c’est un jour de fierté. Je suis très fier d’être guinéen et d’être de Faranah. Je demande à la population de Faranah d’être dans la continuité du progrès. Le nouveau président, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya vient de prêter serment. Je lance un appel à tout le pays, à toute la population de Faranah de l’apporter son soutien et sa bénédiction. Soutien d’engagement, soutien d’honnêteté par l’esprit de paix et de cohésion sociale entre nous. Car, c’est dans la paix qu’on peut avoir le développement. Pour que Faranah se développe, il faudrait que les Faranaka se donnent la main pour que Faranah soit à l’image de toute la Guinée émergente. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens », a déclaré le premier magistrat de la région administrative de Faranah.

Après la place des Martyrs, les hommes en uniforme ont procédé au nettoyage à proximité du siège de la protection civile de Faranah.

Lanciné Keita depuis Faranah