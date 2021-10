Célébration de l’an 63 de l’indépendance à Kankan : “nous sommes dans l’esprit du CNRD” (gouverneur)

« Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu’à la richesse dans l’esclavage ». C’est cette célèbre phrase du feu Ahmed Sékou Touré qui a permis à la Guinée d’accéder à son indépendance le 2 octobre 1958.

Ce samedi 2 octobre 2021, les Guinéens célèbrent le 63ème anniversaire de cette indépendance. Kankan, la deuxième plus grande agglomération du pays, n’est pas restée en marge de cette célébration.

Le matin dès 9 heures, autorités régionales, préfectorales et communales de Kankan ainsi que plusieurs citoyens se sont donnés rendez-vous à la place des Martyrs, où une gerbes de fleurs a été déposée par le gouverneur général Aboubacar Diakité. Dans sa prise de parole en cette journée de fierté, ce dernier a propos le rassemblement et l’unité nationale :

« La Guinée a 63 ans de vie d’indépendance. Ça veut dire que la Guinée a atteint sa maturité. Cet anniversaire a coïncidé à la prise du pouvoir effective par l’armée. Cest pourquoi nous sommes dans l’esprit du CNRD qui dit que nous devons partir ensemble, nous devons nous donner la main pour aller ensemble », a-t-il dit.

C’est sous le slogan “UNE GUINÉE UNIE ET PROPRE ” que la célébration de ce nouvel an de notre pays a été placée à Kankan, les autorités ont d’ailleurs lancé une campagne d’assainissement des forces de défense et sécurité à cet effet dans la ville.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan