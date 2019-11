Célébration des journées de la jeunesse africaine : le ministre Mouctar Diallo fixe le cap

La Guinée va célébrer vendredi prochain la journée africaine de la jeunesse et de la journée de la charte africaine de la jeunesse. Ces journées sont respectivement commémorées les 1er et 16 novembre de chaque année. Plusieurs festivités sont au programme. L’annonce a été faite, ce mercredi par le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mouctar Diallo dans une déclaration rendue publique.

Selon le ministre Mouctar Diallo, « le 13 ème anniversaire de la Journée Africaine de la Jeunesse 2019 a pour thème « Compter moi dans un million ». L’initiative « 1 million d’ici 2021 » est un projet du Président de la Commission de l’UA Son Excellence Moussa Faki Mahamat. Elle vise à atteindre des millions de jeunes africains avec des opportunités et des interventions dans les domaines clés de l’Emploi, de l’Entrepreneuriat, de l’Education et de l’Engagement (4E), dans le but d’accélérer la croissance de l’Afrique ».

Cette thématique, poursuit-il, s’inscrit également dans la vision du Président de la République le Professeur Alpha CONDE et démontre à suffisance le travail qu’il nous reste à faire pour l’épanouissement de cette jeunesse, qui faut-il le rappeler, est le moteur de la transformation et de développement de notre pays« .

Par ailleurs, le ministre a indiqué que dans le cadre de la commémoration de ces journées de la jeunesse africaine, « le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes mettra en œuvre le programme : Un Boot camp axé sur l’entrepreneuriat (champ d’échanges d’expériences et activités de formation sur la base entrepreneuriale) à Mamou à partir de ce 13 Novembre 2019; le lancement du programme « les Nouvelles Routes de l’Emploi en Guinée» le Vendredi 15 Novembre 2019 à la Bluezone de Kaloum à 9h dans la salle de canal Olympia ».

Elisa Camara

+224654 957322