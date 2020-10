Célébration du 2 octobre : ‘’c’est une date mémorable pour les Guinéens’’ (Amadou Damaro)

Parmi les personnalités présentes ce vendredi, 2 octobre 2020, à la place des martyrs figurait le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Interrogé sur le sens de la célébration de cette date historique pour le pays, il a tenu à préciser :

‘’On se souvient toujours le jour où on a recouvré sa liberté après 60 ans de colonisation, de domination et de servitude. Aujourd’hui, est une date mémorable pour les Guinéens. C’est le jour où les Guinéens étaient les précurseurs des indépendances africaines. C’est le jour où le peuple de Guinée, comme un seul homme, s’est levé pour dire non à la proposition du Général de Gaulle à la dignité. Ce qui est remarquable, en ce moment, c’était des groupes de patriotes sans moyens, qui ont pu éveiller la conscience du peuple de Guinée et qui ont pu battre le colon dans l’unité d’action pour donner l’indépendance à la Guinée. Les fêtes d’indépendance ont été toujours spéciales, ce sont des jours uniques », dira-t-il en substance.

Youssouf Keita