Célébration du 2 octobre : la population de Kankan massivement mobilisée

C’est une grande ambiance qui règne en ce jour mercredi 2 octobre, à la place des Martyrs de la préfecture de kankan. Autorités et populations se sont massées en grand nombre pour commémorer cette date historique.

Moussa Condé, jeune artiviste de la société rencontré a dit sa joie en ces termes : « L’accession de notre pays à son indépendance est un moment qui évoque une grande fierté. Notre pays et son peuple ont montré à la face du monde la fidélité face à la dignité et à la liberté. Donc, c’est une journée mémorable et historique que nous mettons à profit pour célébrer à kankan. C’est une grande fierté pour nous de nous retrouver ici afin de commémorer cette date historique… »

Une dépêche de Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57