Célébration du 2 octobre : le message fort de la gouverneure de Conakry

La République de Guinée fête le 2 octobre de chaque année, la fête de l’indépendance. Une date qui marque la fin de la colonisation dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Présente à cette cérémonie ce samedi 2 octobre, à la place des Martyrs, la gouverneure de la ville de Conakry, Générale Mahawa Sylla, a demandé à tous les guinéens de se sentir en fête afin de rendre un hommage à nos devanciers.

« Tout guinéen doit se sentir en fête le 2 octobre. Donc cette date doit être une journée de commémoration pour tout guinéen avec fierté. Et si nous sommes là aujourd’hui, nous attendons le président qui doit faire une reconnaissance, à nos devanciers à la place des Martyrs pour leurs efforts à notre liberté. Donc c’est la joie et la gaieté que tout guinéen doit avoir en ce jour historique et se sentir heureux. »

Elisa Camara et Mamadou Yaya Barry