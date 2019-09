Célébration en différé du 17 mai à Mandiana : le ministre Diakaria Koulibaly sur place pour les derniers réglages

Après Siguiri, Kouroussa et d’autres préfectures, Mandiana s’apprête à célébrer en différé les 14 et 15 septembre prochains, le 17 mai 1991, date du retour au bercail du champion du RPG Arc-en-ciel, professeur Alpha Condé en Guinée.

Natif mais aussi parrain de ladite préfecture, le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly en compagnie d’une forte délégation est déjà sur le terrain à Mandina pour coordonner et harmoniser les choses afin de donner à cet événement un éclat particulier.

Arrivé dans la soirée de ce mardi (19 h 30 mn), il a été accueilli en héros par des jeunes en liesse à plus de 10 kilomètres de la ville et qui scandaient des slogans : « Vive le président bâtisseur Alpha Condé ! La préfecture de Mandina plus que jamais déterminée à souvenir les actions de l’homme du changement !…»

Très tôt ce mercredi, les représentants des jeunes des six quartiers de la ville ont rendu visite au ministre et à sa suite. Au cours de cette visite amicale, ces jeunes ont, au nom de l’ensemble de la jeunesse réaffirmé leur reconnaissance au président Alpha Condé qui a bien voulu placer sa confiance en leur frère, le ministre Koulibaly comme parrain et coordinateur politique du parti présidentiel dans leur localité (Mandiana).

Plus loin, ces jeunes ont promis qu’ils sont nuit et jour prêts à accompagner et à soutenir le président Alpha Condé dans ses nombreux projets de développement en faveur des populations guinéennes.

« Nous ferons tout pour que Mandiana reste le n°1 du RPG-Arc-en-ciel et nous ne ménagerons aucun effort pour faire mobiliser toute la population de Mandiana les 14 et 15 septembre prochains, afin de donner un éclat particulier à cette cet anniversaire de la rentrée triomphale de notre cher président Alpha Condé en Guinée », disent-ils entre autres.

Satisfait de la visite, le ministre Diakaria Koulibaly a, au nom de tous les cadres de Mandiana dont le général Toumany Sangaré et Dr Abass Diakité, remercié et félicité les jeunes pour leur détermination pour la cause du président Alpha Condé et du RPG Arc-en-ciel. Il leur a ensuite prodigué d’utiles conseils pour le bonheur de tout un chacun.

C’est après cet entretien avec les jeunes qu’il s’est rendu en compagnie du préfet Mohamed Lamine Doumbouya au vestibule du grand patriarche pour des salutations. Là également, les mots n’ont pas manqué de la part des sages pour magnifier les actions du Président de la République, Pr Alpha Condé non seulement à Mandiana mais aussi dans tout le pays.

En reconnaissance donc à ces nombreuses actions du président Alpha Condé, les sages ont annoncé que la préfecture reste et demeure RPG Arc-en-ciel. « Nous démontrerons les 14 et 15 prochains que Madiana reste et demeure le bastion du RPG Arc-en-ciel. Il n’y a pas deux versions ici, nous sommes RPG et nous sommes tous derrière le président Alpha Condé qui est en train aujourd’hui d’apporter des solutions idoines aux problèmes auxquels tous les Guinéens sont confrontés », a fait savoir le porte-parole des sages.

Nous y reviendrons !

Une dépêche de Youssouf Keita, envoyé spécial à Mandiana

+224 666 48 71 30