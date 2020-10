Célébration prématurée de la victoire de Cellou : le gouvernement dit qu’il ne se ”laissera pas distraire…”

Dans un communiqué envoyé aux médias, le Gouvernement guinéen, à travers le Ministère de la sécurité, indique qu’il ne se laissera pas distraire par la ‘’stratégie de célébration forcée, prématurée et injustifiée qui a été minutieusement planifiée bien avant le scrutin par Monsieur Cellou Dalein Diallo’’. Communiqué…

COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT – ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES DU 18 OCTOBRE 2020- Lundi 19 octobre 2020. 03heures 15mn. Alors que les procès-verbaux du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 étaient acheminés vers les commissions de centralisation, des groupes de jeunes partisans de l’UFDG parfois mineurs ont envahis la route le Prince au niveau de la T8, Sonfonia, Bambéto et Hamdallaye Tour pour, selon eux, célébrer, la prétendue victoire du candidat Cellou Dalein Diallo en érigeant parfois des barricades. Les services de maintien de l’ordre se sont employés, la plupart du temps par le dialogue, à les disperser et à dégager la voie. A plusieurs reprises l’affrontement a été évité de justesse. A 03H00 du matin, plusieurs groupes de jeunes occupaient encore des tronçons de l’axe Le Prince.

Cette stratégie de célébration forcée, prématurée et injustifiée a été minutieusement planifiée bien avant le scrutin par Monsieur Cellou Dalein Diallo. Il a en effet multiplié les déclarations annonçant sa victoire, allant jusqu’à soutenir qu’il « était impossible qu’il perde l’élection » et que, dans cette hypothèse, il ne « reconnaîtrait pas sa défaite » et « refuserait également d’appeler à l’apaisement ». Ces déclarations ont été accompagnées dans l’après-midi du 18 octobre de montages audios dans lesquels on faisait dire au candidat du RPG, avant même le début du dépouillement des votes, qu’il reconnaissait sa défaite et félicitait le candidat de l’UFDG. Enfin, dans la soirée du 18 octobre, le service de communication officiel de l’UFDG s’est employé à diffuser de faux résultats et à afficher de faux procès-verbaux faisant croire à une nette avance de son candidat.

Le Gouvernement condamne ces pratiques illégales, facilitées par la complicité de certains médias nationaux et étrangers, qui violent la charte des partis politiques, les injonctions des partenaires internationaux, les directives de la CENI et la mise en garde du gouvernement. Elles sont clairement destinées à créer le chaos et à remettre en cause les véritables résultats qui sortiront des urnes. Ceci ne peut pas être et ne sera pas accepté.

Le Gouvernement et plusieurs représentations diplomatiques avaient pourtant mis en garde contre ces pratiques et sur les risques de crispation et de violences qu’elles pourraient entraîner.

En tout état de cause, le Gouvernement ne se laissera pas distraire par cette diversion et rassure tous les acteurs de processus électoral qu’il continuera, à travers ses services concernés, à assumer les tâches qui lui incombent, notamment la sécurisation du vote et de ses résultats. Il rappelle qu’il ne sera jamais question de céder au chantage à la violence et appelle, une fois de plus, au civisme et à la retenue en attendant les résultats officiels et définitifs.

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile