Cellou à propos de Chérif de Washington : ‘’il avait beaucoup d’estime pour moi’’

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo en compagnie de son épouse, Hadja Halimatou Dalein Diallo, a pris part ce lundi, 8 février 2021, à l’hôpital sino-guinéen, à la levée du corps d’Aboubacar Chérif Haidara, dit ‘’Chérif de Washington’’, conseiller du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, décédé le 1er février dernier, à Conakry.

Interrogé sur ses liens avec le défunt, le patron de l’UFDG a tenu à précisé :

« J’ai connu l’homme à Washington il y a un peu plus de dix. Chérif était une personne aimable, toujours soucieux de rapprocher les frères, de réconcilier, éteindre les conflits et de réunir tout le monde. Il avait beaucoup d’estime pour moi et c’est pourquoi je suis venu ici pour lui rendre hommage. »

Youssouf Keita