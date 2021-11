Cellou avoue : « l’UFDG n’a pas été consultée au préalable de la nomination » de Ousmane Gaoual

Une relation glaciale entre Cellou Dalein Diallo de l’UFDG et Ousmane Gaoual Diallo. Le premier a dans un post sur Facebook annoncé que son parti n’a pas été consultée ou informée au préalable de la nomination dans le gouvernement du second.

« J’ai été informé, ce vendredi matin, par Ousmane Gaoual Diallo, de sa nomination dans le Gouvernement de Transition au poste de Ministre de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. En retour, je lui ai adressé mes félicitations et lui ai souhaité bonne chance », informe M. Diallo. Et dajouter : « Il importe de préciser que l’UFDG n’a pas été consultée ou informée au préalable de cette nomination ». Plus loin, io a souhaité plein succès à Ousmane Gaoual.

« Ceci dit, je souhaite plein succès à Ousmane Gaoual et au gouvernement de transition dans sa noble mission d’organiser, dans la paix, le retour de notre pays à l’ordre constitutionnel »,

Ousmane Gaoual Diallo, grande voix de l’UFDG est désormais le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.

Maciré Camara