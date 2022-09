Cellou Baldé à certains leaders politiques : « Amassez l’argent, mobilisez les milliards mais… »

A l’occasion de la reprise des assemblées générales de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le coordinateur des fédérations de l’intérieur du pays a profité pour cogner sans les nommer, des leaders politiques qui selon lui sont entrain de profiter de la transition et du CNRD.

Cellou Baldé a mis en garde « ces politiciens qui nagent en eaux troubles » qu’ils vont rendre compte au peuple de Guinée à l’issue de la transition.

« Je veux m’adresser aux politiciens qui nagent dans les eaux troubles, aux politiciens qui veulent utiliser la transition et qui veulent utiliser le CNRD pour se faire des richesses, des milliards pour préparer une carrière politique. Sachez que le peuple de Guinée est le seul arbitre. Le peuple vous voit, le peuple vous observe. Amassez l’argent, mobilisez les milliards mais, à l’issue de la transition, vous n’allez pas les bouffer tranquillement hein. Vous rendrez des comptes de la même manière que la CRIEF est entrain de demander des comptes à ceux qui ont géré hier. Une autre CRIEF et le peuple constant et déterminé de Guinée vous demandera des comptes. Le peuple vous demandera des comptes. Vous n’allez pas vous enrichir illégalement, créer des partis politiques, vous tapir dans l’ombre, utiliser la transition et penser pouvoir vous positionner demain. Ça ne marchera pas », a martelé Cellou Baldé.

Par ailleurs, l’ancien député invite la jeunesse de l’UFDG à la vigilance contre des tentatives de déstabilisation qui seraient entrain d’être menées pour affaiblir le parti.

« A la jeunesse de l’UFDG, soyez vigilants, très vigilants. Il y a une campagne de déstabilisation qui est entrain d’être concoctée aussi bien pour Conakry que pour l’intérieur du pays. Mais, comme nous vous connaissons constants, intrépides et loyale, nous comptons sur vous pour barrer le chemin à ce plan machiavélique de déstabilisation », a indiqué Cellou Baldé.

Sadjo Bah