Cellou Baldé à Labé : ‘’c’est en cette justice guinéenne-là que nous faisons confiance pour le moment’’

Comme annoncé dans une de nos dépêches, l’ancien député uninominal de Labé, l’honorable Cellou Baldé est bel et bien arrivé dans son Labé natal, hier lundi, 10 Aout dans la soirée.

Pour éviter toute violation des conditions édictées pour sa libération conditionnelle, des communiqués radiodiffusés ont passés par le bureau fédéral de l’UFDG de Labé, afin d’éviter un accueil en grande pompe. Rencontré ce mardi matin à son domicile familial, à Dar-es-Salam, dans le quartier Doghol, le coordinateur des fédérations de l’intérieur du pays de l’ufdg est revenu sur l’objectif de sa venue à Labé.

« Depuis huit mois, j’étais en détention préventive à Conakry dans le cadre de ce qu’on appelle les évènements liés aux élections présidentielles de 2020. Donc pendant cette période de détention, mon papa est décédé, également son jeune-frère est décédé, je n’ai pas pu prendre part à cela, également il y a eu plusieurs décès à Labé, donc quand j’ai bénéficié de cette liberté conditionnelle, l’objectif premier c’était de venir retrouver ma famille, ma mère qui est une veuve, me recueillir sur la tombe de mon père, donc c’est principalement l’objectif de ma venue à Labé », affirme Cellou Baldé.

Pour respecter les conditions de la semi-liberté dont il a bénéficié, des dispositions ont été prises dans ce cadre lors de son accueil.

« Nous étions même obligés de passer un communiquer sur les ondes de la radio GPP, pour faire respecter les contraintes de la liberté conditionnelle, pour ne pas qu’il est un déferlement humain de Pita jusqu’ici pour m’accueillir et me ramener à la maison. Donc en tant que légaliste, nous avons voulu respecter les contraintes auxquelles nous avons souscrits dans le cadre de la liberté conditionnelle, mais qu’à cela ne tienne les gens ont tenu à m’accueillir en dehors de la ville, quelques véhicules pour venir chez-moi » , réjouit l’opposant.

Autorisé à rester à Labé jusqu’à la fin du mois d’Août, Cellou Balde informe qu’à son retour à Conakry, il va formuler une demande pour aller se faire soigner à l’étranger, et revenir attendre l’ouverture de son procès.

« Pour venir à Labé, j’ai eu l’autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, pace que c’est avec lui que je vais signer la décharge sur la notification. Après Labé, je vais me retourner à Conakry. Vous savez que nous sommes en attente du procès, et nous souhaitons vivement ce procès pour que nous puissions être totalement blanchis dans cette affaire parce que nous ne nous reprochons absolument de rien. Ce sont d’après eux des délits d’opinions, et pour un homme politique c’est la bouche et la plume. Une fois à Conakry, peut-être je vais également solliciter d’aller à l’extérieur pour continuer de faire mes soins, d’ici la tenue du procès. Nous ne fuyons pas un procès, si nous sommes allés nous présenter le 12 novembre 2020, c’est parce que nous sommes des citoyens, même si il y a des reproches à faire à la justice guinéenne, c’est à cette justice-là que nous faisons confiance pour le moment, nous faisons face à elle, nous sommes des justiciables et nous somme convaincus qu’a l’issue d’un procès juste et équitable, nous serons laver de tout soupçon. Je suis a Labé jusqu’à la fin du mois d’août », renchérit-il.

Dans son speech, Cellou Baldé a souhaité la liberation de tous les détenus politiques avant de regretter la décarcération d’Abdoulaye Bah, l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83