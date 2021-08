Cellou Baldé attendu ce lundi, à Labé (responsable des jeunes de l’UFDG)

Après la liberté provisoire accordée aux cadres de l’UFDG, nous apprenons que l’ancien député uninominal de Labé, Cellou Baldé viendra dans l’après-midi de ce lundi 9 août 2021, dans la commune urbaine de Labe.

L’information a été donnée par le responsable des jeunes du bureau fédéral de l’UFDG de Labé.

« L’honorable Cellou Baldé a compris là où il était en prison que Labé l’apprécie beaucoup et que tout le monde était inquiet pour lui. Mais nous profitons de cette occasion comme Cellou Baldé sera à Labé aujourd’hui pour demander à tous les citoyens de s’abstenir de toute mobilisation. Et que quiconque qui voudrait le saluer de se rendre chez lui, soit l’attendre à la maison ou attendre qu’il soit là pour aller lui saluer. Nous savons tous que la liberté qui lui ait accordée est pour le moment provisoire. Donc on ne peut pas faire les choses comme s’il était totalement libre. Nous rappelons juste de ne pas faire de cortège en mobilisant un bain de foule pour ne pas que cela crée des incidents. Des incidents qui vont se répercuter sur lui et sur toutes les personnes qui ont mené les démarches pour qu’il puisse bénéficier de cette liberté sous condition », demande Younoussa Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

