Cellou Baldé aux militants de l’UFDG du Grand Conakry : « mobilisons-nous massivement pour répondre au mot d’ordre du FNDC »

A l’occasion de l’Assemblée générale hebdomadaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi, 18 juin au siège national du parti, le coordinateur des fédérations du parti de l’intérieur du pays a invité les militants du Grand Conakry de répondre massivement au mot d’ordre du front national pour la défense de la constitution (FNDC) pour la marche pacifique du 23 juin.

Dans son appel, Cellou Baldé invite toutes les sections, les associations, tous les comités de base et mouvements de soutiens de l’UFDG à accompagner la marche du FNDC.

« nous allons lancer un appel à toutes les fédérations de l’FDG du grand Conakry, à toutes les sections UFDG du grand Conakry, à tous les comités de base, à toutes les associations et mouvements de soutiens de l’UFDG de se mobiliser massivement le 23 juin pour accompagner la marche du FNDC. Le 23 juin, mobilisons-nous massivement pour répondre au mot d’ordre du FNDC (…) », a appelé Cellou Baldé avant de justifier : « Nous accompagnons en tant que citoyen de la république épris de paix, de justice et de liberté pour ne pas que le sacrifice soit anéantie, nous vous invitons à accompagner la manifestation citoyenne du FNDC le 23 juin ».

Toutefois, Cellou Baldé de souligner : « Et j’espère que d’ici là, le colonel reviendra à la raison avec le CNRD et le gouvernement de la république ».

Sadjo Bah