Cellou Baldé aux militants de l’UFDG du Grand Conakry « nous demandons de vous mobiliser et d’accompagner le mot d’ordre de manifestation du FNDC »

A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi 23 juillet, le coordinateur des fédérations de l’intérieur du pays du parti a indiqué que l’UFDG et l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) ont décidé d’accompagner le mot d’ordre de manifestation lancé par le FNDC.

Cellou Baldé a invité les militants du Grand Conakry, du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo d’accompagner la manifestation du FNDC prévue le 28 juillet et fait savoir qu’elle reste maintenue même en cas d’interdiction par les autorités.

« Le FNDC, notre rempart contre la dictature, notre rempart contre la confiscation du pouvoir a décidé de lancer le mot d’ordre des manifestations sur les voies et forces publiques. Et nous, UFDG et ANAD avons de décider de les accompagner. Nous lançons un appel solennelle pour le 28 juillet, le jeudi prochain. L’ensemble des fédérations du Grand Conakry, nos trois fédérations de Ratoma, les trois fédérations de Matoto, les deux fédérations de Dixinn, la fédération de Matam, la fédération de Coyah, les fédérations de Dubréka et la fédération de Manéah, nous vous demandons de vous mobiliser et d’accompagner le mot d’ordre de manifestation lancé par le front national pour la défense de la constitution. Le FNDC dévoilera les itinéraires mais comme nous le savons tous, nous avons décidé de ne pas nous plier à l’interdiction de manifestation. Et donc, si demain vous apprenez que le gouvernement, à travers le ministère de l’administration du territoire, à travers qui que ce soit ou des maires n’ont pas donné d’autorisation, sachez que la manifestation du FNDC reste maintenue en tout état de cause », a déclaré Cellou Baldé.

Par ailleurs, Cellou Baldé souligne que : « la force, les armes, la baïonnette, ne pourront plus confisquer l’avenir du peuple de Guinée »

Sadjo Bah

625016669