Cellou Baldé : « ceux qui pensaient humilier, anéantir, affaiblir Cellou et l’UFDG n’ont fait que le galvaniser, n’ont fait que le renforcer »

Après quelques semaines d’arrêt, l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a repris ses assemblées générales ce samedi 24 septembre, à son siège national, sis à la minière.

Le coordinateur des fédérations du parti à l’intérieur du pays est revenu sur les récentes tournées de Cellou Dalein Diallo en Europe.

Pour Cellou Baldé, le président de l’UFDG a été renforcé, galvanisé lors de ses tournées contrairement à ceux qui, selon lui voulaient humilier, anéantir et affaiblir Cellou Dalein Diallo.

« Aujourd’hui, ceux qui pensaient humilier, anéantir, affaiblir le président Cellou et l’UFDG n’ont fait que le galvaniser, n’ont fait que le renforcer. Ils ont fait en sorte que le monde entier, des députés européens, des maires européens sont entrain de se poser la question : mais quel est ce leader qui s’appelle Cellou Dalein Diallo ? Retenez bien que partout où il est passé, il a aussi plaidé la cause de la Guinée. Nous l’avons vu avec des députés, avec des maires, avec des entrepreneurs où il était question de discuter de l’aide à la Guinée, de l’appui à la Guinée, aussi bien des communes, des régions, que pour le gouvernement central. C’est cela un leader. Malgré la conjoncture, malgré le contexte, malgré la situation d’adversité et de défiance, mais il prouve à chaque fois qu’il porte la Guinée dans son cœur », a déclaré Cellou Baldé.

L’ancien député uninominal de Labé indique que l’investiture de Cellou Dalein Diallo à la présidence de la république n’est qu’une question de temps.

Cellou Baldé rassure que Cellou Dalein Diallo sera président de la république.

« Comme nous venons de le dire, ce n’est qu’une question de temps. Ça prendra le temps que ça prendra et ça ne prendra même plus beaucoup de temps mais, les élections auront lieu dans ce pays. Les élections législatives auront lieu, la présidentielle aura lieu, les communales auront lieu et retenez une chose aujourd’hui, au lendemain du 05 septembre, l’UFDG s’est encore réaffirmée comme étant la principale formation politique de notre pays. Et donc, investir le président Cellou comme président de la république pour unir et servir les guinéens n’est qu’une question de temps (…). Nul ne peut empêcher le soleil de se lever et parce que le peuple de Guinée veut et parce que le peuple de Guinée a choisi Cellou Dalein Diallo, sachons que ciel et terre vont se remuer, Cellou Dalein reviendra en Guinée. La campagne électorale sera organisée, les élections seront organisées, Cellou Dalein sera président de la république de Guinée », a rassuré finalement Cellou Baldé.

Sadjo Bah