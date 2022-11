Cellou Baldé de l’UFDG raille les « partis cabines téléphoniques » au dialogue: « s’ils existent, c’est dans les médias »

Hier samedi 26 novembre, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), l’ancien député et coordinateur des fédérations de l’intérieur du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo s’est moqué des partis politiques qui n’ont pas de militants, ni de sièges et qui peinent à organiser des assemblées générales de leurs partis politiques. Il les appelle d’ailleurs des partis cabines téléphoniques ou encore des acteurs politiques en manque de repères qui sont habitués aux partages des perdiems, des cafés et pauses déjeuner ne les laissent pas tranquilles, ils ne font que bourdonner dans leurs oreilles.

Plus loin, ce responsable soutient qu’en Guinée, on aime amuser la galerie.

« Dans notre pays, on aime la fuite en avant et par ce que dans notre pays maintenant, le débat c’est le dialogue, le dialogue pourquoi faire? », s’interroge Cellou Baldé.

À en croire cet ancien député de l’UFDG en Guinée, « il y a des acteurs et des partis politiques qui, au lieu de mobiliser leurs militants, au lieu d’organiser des assemblées générales, au lieu d’organiser des réunions, au lieu d’animer ce qu’ils ont appelé leurs partis politiques et que nous appelons partis cabines téléphoniques, ils préfèrent s’ériger en mouvement de soutien du CNRD qui n’en a pas besoin, parce que le CNRD a dit et réitéré qu’il n’est candidat à aucune élection et donc, il n’a pas besoin de mouvements de soutien, il n’a pas besoin d’activités de soutien, mais en dépit de tout ça, des acteurs politiques en manque de repères qui sont habitués aux partages des perdiems, des cafés et pauses déjeuner ne nous laissent pas tranquills, ils ne font que bourdonner dans nos oreilles. Ils ne parlent pas d’eux-mêmes, parce qu’ils n’ont ni sièges, ni projets de société encore moins des militants. Tenez-vous bien, même leurs épouses viennent à l’assemblée générale de l’UFDG, même leurs enfants viennent à l’assemblée générale de l’UFDG (…) Si la pléthore de partis cabines téléphoniques font semblant d’exister, c’est dans les médias ».

Mamadou Yaya Barry