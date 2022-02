Cellou Baldé de l’UFDG révèle : « il y a des gens qui travaillent dans l’arrière cour du CNRD qui chercheraient à écarter Cellou Dalein »

Le coordinateur des fédérations de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à l’intérieur du pays s’est prononcé ce lundi, 7 février, sur le dossier Air Guinée qui a été finalement transmis à la justice et dans lequel le nom de Cellou Dalein Diallo est souvent cité.

Comme le président de l’UFDG, Cellou Baldé s’est réjouit que le dossier soit enfin devant la justice. Pour l’ancien député, Cellou Dalein Diallo ne se reproche de rien dans l’affaire de vente de Air Guinée.

Cellou Baldé admet que le dossier Air Guinée a toujours été comme un moyen de chantage politique contre Cellou Dalein Diallo.

« Nous sommes très contents qu’enfin ce dossier atterrisse sur la table de la justice. Parce que depuis onze (11) ans, on en parle mais aucune fois, le président Cellou n’avait été interpellé, n’avait été interrogé. Le dossier n’avait jamais atterri sur la table d’une juridiction dans notre pays. Ça a été utilisé comme un moyen de chantage politique. A chaque fois que des élections, des échéances pointent à l’horizon, on sort des dossiers comme ça », a lâché Cellou Baldé dans « Mirador », de la radio Fim fm.

L’ex député uninominal de Labé soutient que des hommes tapis dans l’ombre travailleraient pour mettre à l’écart Cellou Dalein Diallo lors des prochaines échéances électorales.

« Nous avons des prémisses, des indications qu’il y a des gens qui travaillent dans l’arrière cour du CNRD et c’est évident (…). Aujourd’hui, nous avons quand même des indiques qu’il y a des gens qui travaillent dans l’arrière cour et qui chercheraient par tous les moyens comme on l’a fait en 2010 et pendant le règne du président Alpha Condé en vain, à écarter Cellou Dalein Diallo. Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes sereins, imperturbables, convaincus que le président Cellou Dalein Diallo comme je l’ai affirmé à l’Assemblée générale est clair comme l’eau de roche dans cette situation là », a-t-il déclaré.

Cellou Baldé souligne que Cellou Dalein Diallo, ministre des transports, à l’époque de la vente de Air Guinée n’a fait qu’exécuter le décret du président de la république d’alors.

Sadjo Bah