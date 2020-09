Cellou Dalein chez Mohamed Cissé du PDC : “je viens solliciter son soutien” 

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain, Cellou Dalein Diallo a effectué dans la soirée de ce mercredi, une visite chez Mohamed Cissé, président du Parti démocrate conservateur (PDC).

Au sortir de la rencontre tenue au siège du parti à la Cimenterie, dans la commune de Ratoma, qui a duré plusieurs minutes, le leader de la 2è force politique du pays a déclaré être venu demander le soutien du PDC au scrutin présidentiel.

« Vous voulez la vérité, je sais que M. Cissé est contre le 3ème mandat d’Alpha Condé et qu’il n’est pas candidat. Donc, moi je suis candidat, je viens solliciter son soutien. C’est tout », déclare Cellou Dalein Diallo.

En réponse, Mohamed Cissé a dit toute sa joie relative à cette visite. Ajoutant que le bureau politique national de son parti donnera une réponse le samedi prochain. Ce, après consultation de la base.

« Moi, je suis content de la visite du président de l’UFDG aujourd’hui. En toute honnêteté, je pensais que de 2010 jusqu’à maintenant, Elhadj Cellou était à la conquête de beaucoup plus de popularité mais, aujourd’hui, j’ai rencontré un homme qui veut conquérir le pouvoir. C’est extrêmement important », souligne le jeune président.

« On était dans une alliance mais, cette alliance n’est pas allée à l’élection. Aujourd’hui, on reçoit le président de l’UFDG qui est candidat, on a écouté les différentes propositions, il appartient au bureau politique national qui va se réunir dès le samedi pour statuer. Ensuite, on donnera une réponse à M. le Président de l’UFDG », promet le président du PDC.

Mohamed Cissé