Cellou Dalein à Berlin : « comment expliquer qu’après la chute d’Alpha Condé, qu’on puisse revenir dans une situation pire… » (vidéo)

Discours enflammé. C’est un Cellou Dalein Diallo visiblement déçu qui s’est adressé samedi à ses partisans en Allemange lors d’un meeting. L’ancien Premier ministre et leader de l’UFDG dit « comment expliquer qu’après la chute d’Alpha Condé.qu’on puisse revenir dans une situation pire, compliquée… »

Depuis Berlin, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a invité les militants du parti qu’il dirige à participer massivement à la manifestation du front national pour la défense de la constitution (FNDC), du 05 septembre.

Cellou Dalein Diallo justifie la participation des militants de l’UFDG à la marche du front pour exiger un retour rapide à l’ordre constitutionnel, l’instauration d’un dialogue crédible.

« Je lance un appel à nos militants de Conakry pour qu’ils participent massivement avec le sens de responsabilité qu’on leur connait, la retenue, à la manifestation du 05 Septembre. C’est pour exiger le retour rapide à l’ordre constitutionnel, c’est pour qu’on mette fin à l’impunité. C’est pour qu’il y ait un dialogue crédible, fécond. Pour qu’il y ait le dialogue, il faut restaurer la confiance entre les acteurs », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Et d’ajouter plus loin : « Il faut que le CNRD revienne à la raison pour qu’on puisse gérer par consensus la transition. Lorsqu’il n’y a pas de légitimité, le président supposé élu est déposé, l’Assemblée est dissoute, la constitution est suspendue, c’est le consensus qui doit orienter l’action publique parce qu’il n’y a plus de référence. Personne ne peut imposer ses points de vue aux autres. Il faut qu’on se retrouve, qu’on discute… personne ne détient la vérité », a souligné le président de l’UFDG.

Il faut noter que l’intervention du président de l’UFDG intervient à quelques heures de la célébration de l’an 1 du coup d’État qui a conduit le CNRD au pouvoir.