Cellou Dalein à l’AG virtuelle de l’UFDG: « on a laissé 2000 km de route. Alpha Condé n’a pas fait 2 Km de plus »

Comme annoncé précédemment sur notre page Facebook, l’Assemblée Générale virtuelle de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) s’est tenue ce samedi 27 mars 2021 aux environs de 15h 05 minutes (heure locale). Cette assemblée en “live” a été présidée par le président de cette formation politique, Elhadj Cellou Dalein Diallo. Lors de son allocation, le principal leader de l’opposition guinéenne s’est exprimé sur divers sujets, notamment la crise sanitaire et la situation politico-économique dans laquelle se trouve la Guinée, la détention des cadres de l’UFDG, le déguerpissement en cours.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, continue toujours de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 18 octobre 2020. Il a mis l’accent sur le réseau routier guinéen, qui, pour lui, après plus de 10 ans, n’aurait pas connu des nouvelles réalisations. « On avait un programme sectoriel dans le secteur des transports qui visait à désenclaver par des routes bitumées l’ensemble des préfectures de Guinée. Ça fait environ 2000 kilomètres. Actuellement, le stock des routes bitumées, c’est 2000 kilomètres qu’on a laissés. Alpha n’a pas fait plus de 2 km, le seul rajout ça a été N’Zerekore-Beyla, et ça c’est Rio Tinto qui l’a fait. Il n’y a pas eu 2 Km de plus. Ils n’ont pas pu même entretenir le stock de routes que le Président Lansana Conté a laissées. Ils n’ont pas pu faire 2 km de nouvelles routes.>>

À en croire le 1er vice-président de l’Internationale Libérale, au moment où ils quittaient le pouvoir, « Il y avait un programme d’entretien des nouvelles routes, les 2200 qui existent et ensuite il y avait 2000 km à rajouter. Ces 2000 km, je peux vous les citer. Vous quittez Yomou, vous venez à Kankan, ça fait environ 490 Km. Vous quittez Kindia, vous venez à Gaoual, ça fait environ 270 Km. Vous quittez Labé, vous allez à Siguiri via Koubia et Dinguiraye, vous avez 402 Km. En plus, il reste les petits tronçons que vous allez faire. Il reste Bissikirima-Dinguiraye, vous faites Popodara- Lelouma, vous faites Tarambaly-Koubia et vous avez Boké-Gaoual. Alors si vous faites ça, toutes les sous-préfectures sont désenclavées. »

Pour finir, le premier opposant au régime Condé a indiqué : « Il y avait les routes inter-États. Pour certaines, il y avait déjà les dossiers d’appels d’offres, comme Boké-Kébo, Labé-Mali-Kiguidou. Vous avez Lola-Danané et puis vous avez Kankan-Odienné qu’on avez lancé avant de quitter, avec la Côté d’Ivoire. Patrick Achi, actuel Premier ministre, était ministre des Infrastructures. Nous sommes allés négocier ça. On avait même fait l’étude du projet, l’étude sur un PTF, c’est à dire l’étude qui était destinée aux projets urgents. Donc si vous faites ça, vous avez désenclavé le pays avec ses pays voisins, vous avez désenclavé toutes les sous-préfectures avec des routes bitumées. Il reste des choses à faire sur l’entretien. Nous sommes prêts sur ce point si on arrive au pouvoir, on va dire comment on fait les 2000 km. »

Mamadou Yaya Barry

