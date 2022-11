Cellou Dalein à New York : « certains se sont demandé si ce n’est pas l’UFDG qui a rédigé le discours du CNRD… »

En tournée aux États-Unis d’Amérique, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a rencontré les militants de son parti, ce dimanche 06 novembre, dans le Bronx.

Cellou Dalein Diallo a révélé pourquoi l’UFDG a soutenu le comité national du rassemblement et du développement (CNRD) qui a évincé Alpha Condé du pouvoir, le 05 septembre 2021.

Pour lui, c’est le discours rassurant du CNRD qui a convaincu l’UFDG à accompagner la junte militaire.

« Nous avons salué l’arrivée de la junte, du CNRD pas parce qu’ils ont rendu le passeport de Halimatou, mon passeport, celui de Fodé Oussou ou les autres ou parce qu’ils nous ont rendu nos bureaux. Ça, ce sont des droits élémentaires. C’est parce qu’ils ont décliné un discours rassurant. Ils ont dit, je cite : ils vont mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l’instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits des citoyens, au point que certains se sont demandé si ce n’est pas l’UFDG qui a rédigé le discours parce que, c’est ce que nous étions en train de dénoncer », a révélé Cellou Dalein Diallo.

Et d’admettre plus loin : « Nous avons applaudi et nous nous sommes portés avocats du CNRD. Nous avons fait le tour du monde pour demander de ne pas sanctionner mais d’accompagner ces gens (CNRD), mettant tout sur le dos d’Alpha Condé en disant que c’est lui qui avait rompu l’ordre constitutionnel. C’est lui qui avait fait un coup d’État en changeant la constitution. C’est lui qui avait le hold-up électoral le 18 octobre en confisquant notre victoire. On a dit qu’il faut les (CNRD) accompagner ».

Depuis quelques mois, l’UFDG et la junte militaire au pouvoir sont à couteaux tirés sur plusieurs sujets relatifs au déroulement de la transition.

« Malheureusement, lorsqu’on a vu que les actes et les discours déclinés à l’occasion de la prise du pouvoir n’étaient pas les mêmes, on a dit non. Ce qui est entrain de se faire n’était pas conforme à ce qui était dit et promis. A l’UFDG, nous avons toujours eu le courage de dénoncer ce qui n’était pas conforme à la loi. Nous avons eu ce courage en permanence », a indiqué Cellou Dalein Diallo.

Sadjo Bah